وزير الدفاع الأمريكي: سأتوجه السبت إلى الشرق الأوسط وأوروبا

عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه سيتوجه، السبت، إلى الشرق الأوسط وأوروبا، للقاء نظرائه الأجانب.

وقال إسبر، في التغريدة على تويتر، "غدًا (السبت) سأتوجه إلى الشرق الأوسط وأوروبا للقاء نظرائي الأجانب ولتأكيد التزام وزارة الدفاع تجاه حلفائنا وشركائنا"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع: أتطلع لجولة مثمرة.

يتبع//

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