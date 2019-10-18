عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه سيتوجه، السبت، إلى الشرق الأوسط وأوروبا، للقاء نظرائه الأجانب.
وقال إسبر، في التغريدة على تويتر، "غدًا (السبت) سأتوجه إلى الشرق الأوسط وأوروبا للقاء نظرائي الأجانب ولتأكيد التزام وزارة الدفاع تجاه حلفائنا وشركائنا"، دون مزيد من التفاصيل.
وتابع: أتطلع لجولة مثمرة.
يتبع//
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكي: سأتوجه السبت إلى الشرق الأوسط وأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.