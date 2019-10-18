الأزهر: تفجيرا مسجد أفغانستان "أشد أنواع الإفساد في الأرض"

القاهرة/ الخليج 365

أدان الأزهر بأشد العبارات، التفجيرين اللذين استهدفا الجمعة، مسجدا بولاية ننكرهار، شرقي أفغانستان، وخلفا 62 قتيلا على الأقل.

وذكر بيان للأزهر الشريف، أن "سفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وتحويلها إلى ساحة للصراع، وترويع المصلين والآمنين، من أشد أنواع الإفساد في الأرض".

وشدد على أن "تلك الأعمال البغيضة تؤدي إلى نشر الكراهية والعنصرية وتخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف".

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وأعرب البيان عن تقديم خالص العزاء إلى أفغانستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، وأن يمن على المصابين بالشفاء.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ننكرهار، أن حصيلة قتلى التفجيرين بلغت 62 شخصًا، فضلًا عن إصابة 60 آخرين، بحسب ما نقلته قناة طلوع نيوز المحلية.

وأدان صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس أشرف غني، الهجوم، وحمل طالبان مسؤولية استهداف المدنيين.

فيما نقلت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب القناة ذاتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.