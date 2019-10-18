بومبيو يقلل المخاوف بشأن الاتفاق الأمريكي التركي حول سوريا

عالية مرصو/ الخليج 365

دافع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، عن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع أنقرة حول عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

جاء ذلك في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، خلال استعداده لمغادرة تل أبيب الإسرائيلية، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعرب بومبيو، عن "ثقته" بأن العنف سيتوقف في المنطقة شمالي سوريا رغم التقارير التي تتحدث عن أن الأعمال القتالية هناك ما تزال مستمرة.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية.

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جاء ذلك في بيان مشترك يضم 13 مادة، حول شمال شرق سوريا، عقب مباحثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ومباحثات أخرى بين وفدي البلدين.

وذكر البيان، أن تركيا والولايات المتحدة تؤكدان علاقاتهما كعضوين وثيقين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأن الولايات المتحدة تتفهم هواجس تركيا الأمنية المشروعة حيال حدودها الجنوبية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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