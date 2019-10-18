أردوغان يبحث مع ترامب المنطقة الآمنة شرق الفرات

إسطنبول/ برق أوزكان/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه تبادل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الآراء حول المنطقة الآمنة المخطط إقامتها شرق نهر الفرات في سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان عبر تويتر، قال فيها "تبادلت في اتصال هاتفي مع ترامب الآراء حول المنطقة الآمنة المخطط إقامتها شرق الفرات".

وأعرب الرئيس التركي في التغريدة عن أمنياته بمواصلة الجهود المشتركة من أجل إحلال الاستقرار والطمأنينة والرخاء في المنطقة.

كما رحب أردوغان بالخطوات المتبادلة التي أقدم عليها الطرفان لتعزيز العلاقات التركية الأمريكية.

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والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية.

جاء ذلك في بيان مشترك يضم 13 مادة، حول شمال شرق سوريا، عقب مباحثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ومباحثات أخرى بين وفدي البلدين.

وذكر البيان، أن تركيا والولايات المتحدة تؤكدان علاقاتهما كعضوين وثيقين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأن الولايات المتحدة تتفهم هواجس تركيا الأمنية المشروعة حيال حدودها الجنوبية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.