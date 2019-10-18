استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365-

استشهد فلسطيني، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "الارتباط المدني الفلسطيني أبلغنا باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، جنوب طولكرم (شمالي الضفة الغربية)"، دون تفاصيل.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن الشهيد يبلغ من العمر 25 عاما، وهو من سكان بلدة كفر زيباد بطولكرم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.