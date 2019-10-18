"الوفاق الليبية": دفاعاتنا أسقطت 3 طائرات مسيرة منذ أغسطس

وليد عبد الله/ الخليج 365

قالت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، إن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 طائرات مسيرة منذ الثالث من أغسطس/ آب الماضي.

ومساء الخميس، أعلنت عملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في بيان، تمكنها من "إسقاط طائرة مسيرة إماراتية" بمنطقة طمينة شرق مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) داعمة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

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وقال محمد قنونو، المتحدث باسم حكومة الوفاق، في بيان، أن نوع الطائرة التي سقطت هو "وينغ لونغ" بدون طيار، وكانت تقصف أهدافا مدنية في مدينة مصراتة ليلة الخميس.

وأشار قنونو، أن الطائرة التي أسقطت قبل أن تلوذ بالفرار إلى قواعدها، كانت مجهزة بثمانية صواريخ موجهة.

وأردف "هذه المرة الثالثة التي تنجح فيها قواتنا في إسقاط طائرة مسيرة، بعد أن أسقطت دفاعاتنا الجوية في الثالث من أغسطس طائرة مسيرة قرب منطقة أبو قرين (جنوب مصراتة)، وفي 18 من الشهر نفسه طائرة إماراتية مسيرة ثانية في محيط مطار مصراتة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.