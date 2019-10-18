أردوغان: لا نضع كل العرب في كفة واحدة

إسطنبول/ الخليج 365الرئيس التركي في رده على أسئلة صحفيين عقب لقائه مندوبي وسائل إعلام أجنبية:

- المشكلة ليست في شعوب دول الجامعة العربية بل في من يحكمها.

- من الضروري التمييز بين الشعوب العربية والأنظمة التي تحكمها.

- كيف نفسر المطالبات بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية ما الذي تغير؟

- نستضيف 3 ملايين و650 ألف عربي في بلادنا ولم نلمس دعما ماليا من الدول العربية.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على أن بلاده "لا تضع كل العرب في كفة واحدة"، على خلفية موقف جامعة الدول العربية حيال عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة صحفيين، عقب لقائه مندوبي وسائل إعلام أجنبية، في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان إن "المشكلة لا تكمن في شعوب الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بل في من يحكم تلك الدول".

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ولفت إلى ضرورة التمييز بين الشعوب العربية والأنظمة التي تحكمها.

وتابع قائلا: "الذين أخرجوا سوريا من الجامعة العربية قبل 6 أعوام، يقترحون الآن إعادتها، كيف سنفسر هذا الأمر؟ مالذي جرى؟ بالأمس شيء واليوم شيء آخر".

وأضاف الرئيس التركي: "نحن نستضيف حاليا 3 ملايين و650 ألف عربي في بلادنا".

ودعا أردوغان الصحفيين إلى توجيه السؤال التالي إلى الدول العربية :" إنهم (في تركيا) يأوونهم ويطعمونهم ويكسونهم ويدّرسونهم، كم قدمتم أنتم من دعم مالي؟

وتابع: "لا يوجد شيء (دعم)، ماذا يقولون؟ لقد ساعدنا لبنان، وهذه الدولة وتلك، لكن عندما يتعلق الأمر بتركيا، لا يوجد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.