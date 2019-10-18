الان تتابع فنانة لبنانية شهيرة تحرق إطارات السيارات بالشارع: "أنا جعت صرلي سبع أيام" والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيروت - الخليج 365
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين الراسي، تظهر فيه خلال مشاركتها في مظاهرات، وقيامها بالاعتراض وحرق إطارات السيارات في الشارع.
وظهرت نادين الراسي في الفيديو، تعلق على الأوضاع في لبنان، قائلة: «أنا جعت صرلي سبع أيام … وعلي ديون واتبهدلت مش قادرة»، وقامت بعدها بحرق إطار سيارة في الشارع، في ظل تفاعل المتظاهرين معها.
من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون في لبنان تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهون عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.
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