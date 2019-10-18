إليسا تهاجم وزير خارجية لبنان: "استحي بقا"

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هاجمت الفنانة إليسا، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعقيبا على الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، في بيروت.
وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: "مش مصدقة ولا كلمة من يللي عم بسمعو، عيب بقا الاستخفاف بعقل المواطن اللبناني.. استحي بقا". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وسقط 40 مصابا من قوى الأمن الداخلي نتيجة اعتداءات من جانب المتظاهرين، حسب ما جاء في بيان أمني لبناني.
وكان أعلنت "سكاي نيوز"، صباح اليوم، أنه سيتم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اللبنانية وإغلاق المصارف اليوم الجمعة بسبب التظاهرات.
وشهدت بيروت أمس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.
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