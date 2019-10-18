كلمة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على خلفية التظاهرات في لبنان

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قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إنه يقف "مع كل تحرك سلمي في البلاد"، في تعليقه على الاحتجاجات التي تشهدها المدن اللبنانية حاليا. © RT
الحريري: أنا مع كل تحرك سلمي في البلاد
الحريري: نواجه عجزا كبيرا بسبب الديون وعلينا إيجاد الحلول لمشاكل اللبنانيين
الحريري: الإصلاحات لا تعني فرض الضرائب بل إصلاح القوانين التي تجاوزها الزمن
الحريري: قررت أن أقلب الطاولة على نفسي حتى لا تنقلب على البلد
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