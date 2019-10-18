كلمة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على خلفية التظاهرات في لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إنه يقف "مع كل تحرك سلمي في البلاد"، في تعليقه على الاحتجاجات التي تشهدها المدن اللبنانية حاليا. © RT

الحريري: أنا مع كل تحرك سلمي في البلاد

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