الرائدتان كوتش ومير تدخلان التاريخ بأول سير نسائي في الفضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت رائدتا الفضاء، كريستينا كوتش وجيسيكا مير، التابعتان لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا»، التاريخ، عبر قيامهما بأول عملية سير نسائية خالصة في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، وهذه المرة الثانية لناسا التي تحقق فيها انجازاً تاريخياً في السير البشري في الفضاء.

واضطرت ناسا إلى أن تلغي بشكل مفاجئ أول عملية سير في الفضاء لفريق نسائي في مارس آذار الماضي لعدم وجود بدلات فضائية ذات حجم مناسب للمرأتين.

وكان مقرراً أن تقوم كوتش بالسير في الفضاء في مارس آذار إلى جانب رائدة الفضاء آن ماكلين، التي عادت إلى الأرض في يونيو حزيران الماضي. كانت مير قد وصلت إلى محطة الفضاء الدولية الشهر الماضي.

واستهدف سير الرائدتين في الفضاء الجمعة، استبدال وحدة شحن الطاقة المعيبة التي تساعد في تنظيم جمع الطاقة من المصفوفة الشمسية بالمحطة.

وعملية السير في الفضاء هى الـ221 خارج محطة الفضاء الدولية التي يرجع عمرها لعقدين، ومن المقرر أن تغادر المرأتان المحطة 1130 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يستمر السير في الفضاء من خمس إلى ست ساعات.

وقالت كوتش في حوار نشرته مؤخراً ناسا: «في النهاية أعتقد أن هذا الأمر مهم، وأنني أعتقد أنه مهم بسبب الطبيعة التاريخية لما نفعله».

وفي عام 1984، أصبحت سفيتلانا سافيتسكايا من الاتحاد السوفييتي أول امرأة تقوم بالسير في الفضاء.