ليبيا.. قوات "الوفاق" تعلن إسقاط طائرة إماراتية مسيرة بمصراتة

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، تمكنها من "إسقاط طائرة مسيرة إماراتية" داعمة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمدينة مصراتة (غرب).

وأضافت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في بيان، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة بمنطقة طمينة شرق مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، الخميس، عقب قصفها عدة مواقع مدنية داخل المدينة، دون الحديث عن خسائر.

في السياق ذاته، أفاد مراسل الخليج 365، أن طيران حربي تابع لحفتر استهدف صباح الجمعة، مقر معسكر الإمداد في بلدة الكريمية (جنوب طرابلس)، فيما تشهد محاور القتال الأخرى هدوءً نسبيا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قدمت حكومة الوفاق شكوى ضد الإمارات، أمام مجلس الأمن الدولي، بتهمة "العدائية ودعم محاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية".

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واتهمت حكومة الوفاق، نهاية سبتمبر الماضي، "الطيران الإماراتي المسير" بقصف أهداف "مدنية حيوية" في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)؛ دعما لقوات الشرق بقيادة حفتر.

وتلتزم الإمارات الصمت تجاه تلك الاتهامات.

وتواصل قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.

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