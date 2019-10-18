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انتهاء اجتماع أردوغان ورئيس الوزراء القطري في إسطنبول

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إسطنبول/ برك أوزكان/ الخليج 365

انتهى لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم، في مدينة إسطنبول.

وجرى الاجتماع المغلق، مساء الجمعة، في قصر "هوبر" بإسطنبول، واستغرق قرابة ساعة ونصف، بحسب مراسل الخليج 365.

وحضر الاجتماع من الجانب التركي، وزيرا الخزانة والمالية براءت آلبيرق، والخارجية مولود تشاووش أوغلو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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