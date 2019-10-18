لبنان.. طرابلس تشتعل غضبًا في يوم احتجاجي طويل

طرابلس/ أحمد السعيد/ الخليج 365

شهدت مدينة طرابلس اللبنانية، الجمعة، إغلاقاً للطرقات بإطارات سيارات مشتعلة من قبل متظاهرين غاضبين احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وفرض ضرائب جديدة.

وعقب صلاة الجمعة تحرّك عدد كبير من المواطنين باتجاه "ساحة النور" وسط المدينة، وقطعوا الطرقات المؤدية إليها وسط انتشار كثيف لوحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وكانت طرابلس قد شهدت منذ الصباح توقف شبه تام لحركة السير، مع إغلاق المصارف والمدارس والجامعات والمؤسسات التجارية أبوابها (الجمعة ليس عطلة رسمية في لبنان).

وعمد بعض المحتجين إلى إقفال الطريق الدولية التي تربط طرابلس ببيروت، وأحرق شبان ملثمون يستقلون دراجات نارية حاويات النفايات والإطارات المطاطية عند مداخل المدينة وفي الشوارع والأحياء الداخلية.

وشهدت المدينة حدثًا أمنيًا لافتًا عند الساعة السادسة مساء الجمعة (15:00 ت.غ) حين أطلق مرافقو النائب السابق مصباح الأحدب، النار على المعتصمين في "ساحة النور".

وكان الأحدب يسعى إلى الانضمام للمعتصمين الذين رفضوا ذلك ودعوه لمغادرة المكان، ما انتهى بإطلاق مرافقيه النار عليهم مخلفين 7 جرحى على الأقل أحدهم إصابته خطيرة.

وأكد شاهد عيان لمراسل الخليج 365، أن مرافقي الأحدب أطلقوا النار بعدما تم رمي الأحدب بزجاجات مياه فارغة وحجارة.

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وحول سبب مشاركتها في الاعتصام قالت دانا العلي: "في المبدأ الوضع القائم هنا ليس صحيحًا ونحن شعب مثقف ومتعلم ولكن لم يتركوا (السياسيون) لنا فرصة في إيجاد فرصة عمل".

وتابعت للأناضول: "انتظرنا لسنوات لم نجد فرصة عمل واحدة، والمسؤولون في بلدنا يفرضون الضرائب على المواطن وينهبون بدورهم ثروات البلد."

بدوره قال المتظاهر ربيع المصري: "إنها المرة الأولى التي أشارك فيها بمظاهرة، وبلغت من العمر 45 سنة".

وأضاف للأناضول: "ما وصلنا إليه كان يجب أن نصل إليه منذ زمن بعيد، هذا الشعب لم يعد يستطيع أن يتحمل الكذب والنفاق وقلة الكرامة التي يعيشها."

من جانبه قال المتظاهر عمر العلي: "أتيت للمشاركة مع جميع المواطنين في المظاهرات والاعتصامات، تأخرنا كثيرًا في النزول إلى الشوارع ولن نتراجع حتى إسقاط الحكومة وإعادة الأموال المنهوبة".

ومساء الجمعة، قال رئيس الحكومة سعد الحريري، في خطاب للشعب، إنه يعطي نفسه "مهلة قصيرة جدا مدتها 72 ساعة، ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنعنا ويقنع الشارع والشركاء الدوليين".

وتتواصل المتظاهرات في مناطق لبنان كافة، للمطالبة بإسقاط الحكومة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على زيادة الضرائب وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.