لليوم الثاني.. تعطيل الدراسة في لبنان جراء الاحتجاجات

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، الجمعة، إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والجامعات السبت، "نتيجة استمرار الأوضاع الحالية".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب وزير التربية أكرم شهيب الإعلامي، الذي سبق أن أعلن الخميس، إقفال المؤسسات التعليمية الجمعة، بسب الاحتجاجات التي تعم كافة مناطق لبنان.

وإضافة إلى المؤسسات التعليمية، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية في بيان، إقفال المصارف الخاصة السبت لليوم الثاني، بعد أن أعلنت الخميس إقفالها الجمعة، على خلفية الاحتجاجات وإقفال الطرقات.

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وتتواصل المتظاهرات، للمطالبة بإسقاط الحكومة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على زيادة الضرائب وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة عام 2020، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

والخميس، أعلنت الحكومة التراجع عن قرار فرض ضرائب على خدمة "الواتس آب"، إلا أن مطالب المتظاهرين تصاعدت الجمعة، وطالبوا بإسقاط الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.