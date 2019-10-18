الدفاع التركية: نراقب عن كثب انسحاب الإرهابيين من المنطقة الآمنة

أنقرة/ صرب أوزر/ الخليج 365

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنهم يراقبون عن كثب انسحاب تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي من المنطقة الآمنة، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة، الخميس.

وقال أكار، في بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، "نراقب عن كثب انسحاب ي ب ك/بي كا كا، من المنطقة الآمنة، بما في ذلك سحب الأسلحة الثقيلة، وتدمير جميع تحصيناته الحربية".

وأشار إلى أنهم يتخذون التدابير اللازمة لإعادة الحياة لطبيعتها في المناطق التي سيطروا عليها مع الجيش الوطني السوري.

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وتوصلت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرارفي المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.