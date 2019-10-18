ميركل تأمل نجاح الاتفاق التركي الأمريكي حول "نبع السلام"

برلين / الخليج 365
أعربت المستشارة الألمانية، الجمعة، عن أملها في نجاح الاتفاق التركي الأمريكي بشأن عملية "نبع السلام"، بعد مرور يوم على إبرامه.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي، من بروكسل مع نهاية القمة الأوروبية، إن زعماء الاتحاد بحثوا الخميس، العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا وآخر التطورات.
وأضافت: "يتعين علينا الآن رؤية ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمساعدة الإدارة الأمريكية أمس (الخميس)، سيساهم في تسوية الصراع".
وتابعت: "نرغب طبعًا في رؤية ذلك".
وكررت المستشارة الألمانية معارضة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للعملية العسكرية التركية ضد إرهابيي "ي ب ك / بي كا كا" شمالي سوريا.
وأعربت أيضًا عن مخاوفها من "حدوث أزمة إنسانية وعدم استقرار في المنطقة".
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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