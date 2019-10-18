نصر الحريري: تطبيق الاتفاق التركي الأمريكي شمالي سوريا "مصلحة للجميع"

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الخليج 365

قال رئيس هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، نصر الحريري، الجمعة، إن تطبيق الاتفاق التركي الأمريكي لتشكيل المنطقة الآمنة، سيعد المصلحة للجميع، ويهدئ من مخاوف السوريين بشأن وحدة أراضي بلدهم.

جاء ذلك في تصريحات للحريري أدلى بها للأناضول، حول اتفاق تركي ـ أمريكي الخميس، يقضي بتأسيس منطقة آمنة في الشمال السوري، تكون تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع عقوبات واشنطن عن أنقرة، وانسحاب الإرهابيين من تلك المنطقة.

والخميس، نشرت الرئاسة التركية بيانا يضم 13 مادة، فيما توصلت إليه مع الولايات المتحدة حول شمال شرق سوريا، عقب مباحثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وأخرى بين وفدي البلدين، بالعاصمة أنقرة.

وقال الحريري إن اتفاق الخميس "عبارة عن مفاوضات طويلة، وعيون العالم عليها، لأن التغيرات متسارعة في شمال شرق سوريا".

وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية على أنه لا تكاد تكون هناك جهة إلا وأعلنت ارتياحها لهذا الاتفاق ورحبت به، مضيفا "هذا الارتياح سوف يتزايد مع البدء في تطبيق الاتفاق".

وأضاف أن "توقف العمليات العسكرية جيد، لأن العمل العسكري لم يكن في يوم من الأيام هدف لأي أحد، وإنما جاء نتيجة لما آلت إليه الأوضاع، وكل المفاوضات القديمة باءت بالفشل".

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ولفت إلى أن الاتفاق التركي- الأمريكي "سيكون تهدئة لمخاوف السوريين المتعلقة بوحدة أراضي البلاد وسيادتها، وهي نقاط حمراء نتبناها في المعارضة بكل رؤية كنا نقدمها داخل سوريا وخارجها".

وأوضح أن الاتفاق يساهم كذلك في "تهدئة المخاوف الأمنية والشرعية للدولة الجارة والصديقة تركيا".

وحول إمكانية تنفيذ الاتفاق والفائدة منه، قال الحريري "بعد كل ما جرى عسكريا على الأرض، على الجميع أن يقر ويضغط لتنفيذ الاتفاق".

وأكد أن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي بمثابة "قوة خارجية ليست من أصل ونسيج سوريا، ومن ثم فلا يمكن لأحد القبول به".

وأضاف أن "حتى الدول (لم يسمها) التي تنتقذ العملية التركية لا يمكنها أيضا القبول بوجوده (بي كا كا) وممارسته نشاطات عسكرية بما يهدد وحدة سوريا، ويثير مخاوف السوريين، ودول الجوار، ودول أخرى تضع وحدة سوريا كأولوية من أولوياتها".

وأبدى الحريري تفاؤله بأن يكون تنفيذ بنود الاتفاق وتعليق العمليات خطوة باتجاه وقف إطلاق نار شامل كامل ونهائي، بما يضمن انسحاب قوات وميلشيات "بي كا كا" ويفتح المجال أمام عملية سياسية فاعلة في سوريا تقود إلى نتائج ملموسة.

وختم بقوله "قوات الجيش الوطني السوري التي تشارك بالعملية، والقوات التركية، بينت أن الهدنة محددة، وأن انتهت بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، فسيكون هناك وقف لإطلاق النار، وإلا ستتواصل العملية، لذا من مصلحة الجميع تطبيق بنود الاتفاقية، والوصول إلى وقف إطلاق النار".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.