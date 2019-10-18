"الوطني السوري" يضبط سيارة لإرهابيين محملة بالمتفجرات

رأس العين (سوريا)/ محمد مستو/ الخليج 365

ضبطت قوات الجيش الوطني السوري، الجمعة، سيارة محملة بالمتفجرات تركها عناصر تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي على الطريق السريع (M4) الذي يربط مدينة منبج بمحافظة الحسكة شمالي سوريا.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن الجيش الوطني السوري، يواصل جهوده في إعادة الأمن والاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من التنظيمات الإرهابية في شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وأضاف أن خبراء متفجرات في الجيش الوطني قاموا بتفجير السيارة.

Advertisements

وفي إطار عمليات التمشيط التي يقوم بها الجيش الوطني في المناطق المحررة، تم ضبط مستودعات أسلحة وذخيرة تابعة لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" في عدة نقاط بالمناطق المحررة.

ومساء الخميس، توصلت تركيا والولايات المتحدة لاتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب الإرهابيين من المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرارفي المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.