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أردوغان يجتمع مع وزير خارجية قطر في إسطنبول

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إسطنبول/ برك أوزكان/ الخليج 365

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في مدينة إسطنبول.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن أردوغان اجتمع مع آل ثاني في قصر "هوبر" بإسطنبول.

وأشار أن الاجتماع بدء في الساعة 17.15 بالتوقيت المحلي، بعيدا عن وسائل الإعلام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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