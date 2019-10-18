الجيش الإسرئيلي يُصيب 69 فلسطينيا شرقي قطاع غزة

غزة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 69 فلسطينيا، أصيبوا، مساء الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على "مسيرات العودة"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في تصريح مقتضب، وصل وكالة الخليج 365، أن من بين المصابين 26 بالرصاص الحي، دون أن توضح طبيعة بقية الإصابات.

وأُصيبت "كاميرا فيديو" تعود لوكالة الخليج 365، برصاصة مطاطية أطلقها الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن تعطلها.

وأفاد المصور محمد دحلان، الصحفي المتعاون مع وكالة الخليج 365، أن الجيش أطلق نحوه برصاصة مطاطية، أصابت الكاميرا التي كان يحملها، ما أسفر عن تعطلها، ولم يصب المصور دحلان بأي أذى.

وقال دحلان، إنه اقترب لتصوير شاب فلسطيني أصابه الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي، فأطلق عليه الجيش الرصاصة المطاطية.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أصاب مصور وكالة الخليج 365 في غزة، علي جاد الله، في 30 أغسطس/آب الماضي، برصاصة مطاطية خلال تغطيته لأحداث مسيرات العودة.

وتوافد مئات الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم "لا للتطبيع".

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.