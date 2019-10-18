تظاهرات حاشدة في بيروت.. وسقوط قتيلين في طرابلس

صحيفة الخليج الالكترونية

تواصلت الاحتجاجات الجمعة لليوم الثاني على التوالي في لبنان، ضد الأوضاع المعيشية المتردية واحتمال زيادة الضرائب في الموازنة المقبلة، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط قتيلين و7 جرحى بإطلاق نار من عناصر مواكبة في مدينة طرابلس شمال لبنان فيما اعتقل الجيش اللبناني أحد مطلقي النار.

وعمد المتظاهرون إلى قطع العديد من الطرقات شمالاً وجنوباً، كما احتشدوا بشكل كبير في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، مطالبين بإسقاط الحكومة.

وأقدم بعض المتظاهرين على رشق القوى الأمنية بعبوات المياه الفارغة، ما أدى إلى حصول حالة من الفوضى والشغب وسط المدينة، حيث تعالت الأصوات صادحة “الشعب يريد إسقاط النظام”.

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في حين عمد آخرون إلى محاولة حماية أفراد الأمن ووقف الشغب، عبر تشكيل سلسلة بشرية تفصل بين المحتجين وقوى الأمن.

إلى ذلك أفاد مصدر ، أن الرصاص يطلق على المحتجين لتفرقتهم بعدما طردوا النائب السابق مصباح الأحدب، هذا وقد أصيب أحد المحتجين بجروح.

وكان المتظاهرون أقدموا في وقت سابق على قطع الطريق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث شهدت المنطقة زحمة سير خانقة.