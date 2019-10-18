اتفاق فلسطيني سعودي على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال

صحيفة الخليج الالكترونية

اتفق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في الرياض، الخميس، على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي- فلسطيني.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع على آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الرياض بسام الآغا.

وعن الجانب السعودي، حضر وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.