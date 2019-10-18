- 1/3
- 2/3
- 3/3
الجمعة 18 أكتوبر 2019
الخليج 365
أثار قيام فتاة سعودية بالتلفظ بألفاظ نابية على شاب حالة من الجدل في موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وسط مطالبات بمحاسبة هذه الفتاة على هذا الإعتداء .
ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، شابين سعوديين يمشون في الطريق وفتاة تقوم بتصويرهم بالهاتف وهي تتلفظ عليهم بألفاظ خارجة عن الأدب .
وأعرب النشطاء في هاشتاج "فتاة تتلفظ وتشهر بشاب" عن رفضهم لهذه التصرفات التي قامت بها هذه الفتاة .. واصفين هذه التصرفات بـ"القذرة" .
وتساءل أحد المغردين السعوديين قائلاً "كيف نرتقي ونصبح أحد المجتمعات الراقية الحديثة المتقبلة لجميع الاختلافات إذا كان أمثال هؤلاء الفتيات خارج السجون يعبثون في الشوارع" .
فيما قال راجح البقمي، "من كل قلبي اتمنى تتحاسب على قذفها الزفت" .. واصفاً تصرفات الفتاة بـ"المتخلفة" .
إلا أن حساب باسم "سبرا" ذهب للدفاع عن الفتاة، متوقعاً أن يكون تهجمها وقذفها للشاب سبقه تعرضها لغلط من الشاب على الفتاة .
#فتاه_تتلفظ_وتشهر_بشاب مواطن سعودي يمشي في طريقة كحال أي إنسان ، فجأة يلقى نفسه يتصور ويتم التلفظ عليه والتحرش به بطريقة قذره، كيف نرتقي ونصبح أحد المجتمعات الراقية الحديثة المتقبلة لجميع الاختلافات إذا كان أمثال هؤلاء الفتيات خارج السجون يعبثون في الشوارع ، هذا حسابها @Gad__17pic.twitter.com/MxxvJxBizy
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. #فتاه_تتلفظ_وتشهر_بشاب بالسعودية ومطالبات بمحاسبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.