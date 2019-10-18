شاهد .. #فتاه_تتلفظ_وتشهر_بشاب بالسعودية ومطالبات بمحاسبتها

الجمعة 18 أكتوبر 2019

الخليج 365

أثار قيام فتاة سعودية بالتلفظ بألفاظ نابية على شاب حالة من الجدل في موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وسط مطالبات بمحاسبة هذه الفتاة على هذا الإعتداء .



ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، شابين سعوديين يمشون في الطريق وفتاة تقوم بتصويرهم بالهاتف وهي تتلفظ عليهم بألفاظ خارجة عن الأدب .

وأعرب النشطاء في هاشتاج "فتاة تتلفظ وتشهر بشاب" عن رفضهم لهذه التصرفات التي قامت بها هذه الفتاة .. واصفين هذه التصرفات بـ"القذرة" .

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وتساءل أحد المغردين السعوديين قائلاً "كيف نرتقي ونصبح أحد المجتمعات الراقية الحديثة المتقبلة لجميع الاختلافات إذا كان أمثال هؤلاء الفتيات خارج السجون يعبثون في الشوارع" .

فيما قال راجح البقمي، "من كل قلبي اتمنى تتحاسب على قذفها الزفت" .. واصفاً تصرفات الفتاة بـ"المتخلفة" .

إلا أن حساب باسم "سبرا" ذهب للدفاع عن الفتاة، متوقعاً أن يكون تهجمها وقذفها للشاب سبقه تعرضها لغلط من الشاب على الفتاة .

#فتاه_تتلفظ_وتشهر_بشاب مواطن سعودي يمشي في طريقة كحال أي إنسان ، فجأة يلقى نفسه يتصور ويتم التلفظ عليه والتحرش به بطريقة قذره، كيف نرتقي ونصبح أحد المجتمعات الراقية الحديثة المتقبلة لجميع الاختلافات إذا كان أمثال هؤلاء الفتيات خارج السجون يعبثون في الشوارع ، هذا حسابها @Gad__17pic.twitter.com/MxxvJxBizy