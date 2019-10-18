ترامب يثير جدلاً: أمريكا وإيطاليا متعاونتان منذ روما القديمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

سرقت مترجمة إيطالية الأضواء، أمس الأول، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في البيت الأبيض، وظهرت خلاله مندهشة وغير مصدقة لما تسمعه من ترامب، وعليها ترجمته ونقله إلى الإيطالية، خاصة عندما قال «إن الولايات المتحدة وإيطاليا مرتبطتان بتراث ثقافي وسياسي مشترك ومتعاونتان من آلاف السنوات منذ روما القديمة»، إضافة إلى إشادته بالمستكشف كريستوفر كولومبس الذي يعتبره كثير من المؤرخين «بطل» مذبحة إبادة السكان الأصليين في الأمريكتين.

حصلت المترجمة التي لم يعرف اسمها على شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تداولت عشرات الآف منها صورة اندهاشها من حديث ترامب، مضيفة تعليقاتها المختلفة التي تساءلت عن طبيعة العلاقات التي ربطت بين أمريكا التي تأسست عام 1776، وروما التي تأسست عام 753 قبل الميلاد، وانهارت 476 ميلادية. المثير أن البيت الأبيض غرد خلال المؤتمر الصحفي للرئيسين بعبارة ترامب نفسها ولم يعمل على تصحيحها، أو إلغائها من حسابه الرسمي الذي علق عليه الآف المغردين بطرق ساخرة، كان من بينها تغريدة قالت: «روما القديمة؟ هل هو جاد؟ عمر الولايات المتحدة 243 عاماً، أما روما القديمة فكانت قبل قرون طويلة، ولذلك نطلق عليها القديمة».