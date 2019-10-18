شكرا لقرائتكم خبر عن 26 فيلماً تثري عروض رابع أيام «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في رابع أيامه، عرض 26 فيلماً لأوّل مرّةٍ على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط، وتنوّعت الأعمال بين الدرامية، والواقعية، والإنسانية، وتوزعت بين أفلام الرسوم المتحركة، وأفلام الناشئة والصغار، إلى جانب الأفلام القصيرة.عرضت سينما المهرجان في فئة الأفلام القصيرة، «لم أعد أكتم»، للمخرجة الإماراتية الشابة مريم العوضي، و«مسحور»، للمخرج الهندي سوهيت خانا، و«أمور لا نتحدث عنها» للمخرج النرويجي دان جوهان فيليب سفينسون، و«تفاحات وبرتقالات»، للمخرجة الهندية، روكشانا تبسم.وفي فئة الأفلام القصيرة (12 سنة وما فوق) عرض المهرجان «حرق» للمخرج السعودي علي الحسين، و«طبيبة نفسية» للمخرج الإسباني أرناو غوديا مونتيسينوس، و«السباحة إلى القمر»، للمخرجة الهولندية مادلين هومان، و«فويس نوت»، للمخرجة السعودية لولوة عبد الواحد، و«رويا» للمخرج اللبناني، كارلوس منير حيداموس، و«قطرات» الدنماركي، للمخرجتين كارستن كيارو وسارة جوي جانجن. وتدور أحداث الفيلم الإماراتي الهندي المشترك «آثار مخالب» للمخرجة الهندية المقيمة في الشارقة، نيبيولا كاركادا، حول الفتاة ميشيل ومعركتها التي تخوضها وحدها لمساعدة الحيوانات الضالة في مدينتها. ويعرض فيلم «العاصفة» للمخرج الفرنسي فريدريك دويزون، الجانب الأكثر سوادًا من الكلمة المكتوبة.وفي فئة الأفلام القصيرة (14 سنة وما فوق) عرض المهرجان، فيلم «27 شعبان»، للمخرج السعودي محمد السلمان، و«دليل استخدام القوالب البشرية»، للمخرجة السعودية رغد البارقي، و«أنا الموت»، للمخرج السعودي ياسر عدلي، و«جدّي الراحل»، للمخرج الكندي اليانور جولدبرج، و«المستثمر» للمخرج السعودي خالد فهدن و«مريم»، للمخرج الإماراتي محمد الحمادي. وفي فئة الرسوم المتحرّكة القصيرة، تألّق فيلم «الوشق والطيور»، للمخرج البريطاني جامباولو، و«في مواجهة سانتا» الإسباني، للمخرجين أيتور هيريرو وراوول كولومر، و«كال»، للمخرج الفرنسي، تشارلي أفروي، و«كواب» للمخرج السويسري نيلس هيدينجر، و«ترنكي» للمخرجة الروسية إيكاترينا فيلييوفا، و«شارد الذهن»، السويسري، من إخراج بابارا برونر وفرانشيسكا ماير.وفي فئة الفيلم الروائي الطويل يسرد «روكا» الألماني، للمخرجة كاتيا بينرات، قصة تبعث الدفء في القلب، عن حياة روكا التي لا تتعدى أحد عشر ربيعًا، وهي فتاة غير تقليدية. أما «صائدو الساحرة» الصربي المقدوني، للمخرج راسكو ميلجكوفيتش، فيحكي عن صبي يعاني من شللٍ دماغي.



جلسة «الجرائم الإلكترونية»



استضاف المهرجان، جلسة تفاعلية بعنوان «الجرائم الإلكترونية» قدمتها الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهدفت إلى التوعية بالمخاطر الإلكترونية وما قد يتعرض له الأطفال أثناء تواجدهم على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل المتنوعة.

وعرفت الجلسة، بأهمية الانتباه لكل ما يدور على شبكة الإنترنت والابتعاد عن المخاطر التي يمكن أن يواجهها الأطفال واليافعون خلال تصفحهم لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.



شراكة مع 22 مؤسسة حكومية وخاصة



عقدت مؤسسة (فن)، مجموعة من الشراكات الفاعلة والاستراتيجية مع 22 مؤسسة حكومية وخاصة؛ لدعم المهرجان، وتشتمل قائمة المؤسسات على كلّ من الراعي الذهبي مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، إلى جانب الشريكين الاستراتيجيين الهلال للمشاريع وغلفتينر والناقلين الرسميين طيران الإمارات، وإي جي أم سي (بي إم دبليو) وشريك التصوير الرسمي كانون، والشريك الإعلامي الاستراتيجي مكتب الشارقة الإعلامي، إضافة إلى الشريك السياحي الرسمي، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

عقدت المؤسسة اتفاقية تعاون مع كلّ من الشريك الإعلامي، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والشريك البرونزي مطار الشارقة، إلى جانب الراعيين الداعمين المحال الكبرى وفلور لاب، والشريكين التعليميين مدرسة نيكون، وثيرد آي، إضافة إلى رعاية خاصة من قبل مواقع العرض في كل من الزاهية ولاست اكزت الخوانيج، سيتي ووك وسينما سيتي آيماكس، ودي إف سي ومركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وزيرو 6 مول، وشريك الضيافة فندق سنترو الشارقة.



ورش تكشف أسرار الرسم والتصوير



قالت سحر عبد الله، المدربة المتخصصة بتقنيات الرسم والتلوين في مؤسسة (فن)، خلال ورشة استضافها المهرجان، إن عملية الرسم تبدأ في الذهن، مشيرة إلى أنّ تعلّم الرسم لا يحتاج إلى أنّ يكون الشخص فنانًا، أو مختصاً، وأن بإمكان الجميع القيام به.

وتناولت ورشة عمل ثانية قدمها المُحاضر من مؤسسة فنّ، خالد الشحّي، مزايا التقاط الصور وتسجيل الفيديو بالهاتف الذكي، لافتاً إلى أن حجم الهواتف وجودة ودقة كاميراتها سهلت عملية التصوير، وفتح المجال إلى احتراف التصوير بالهواتف الذكية. وفي ورشة عمل ثالثة تحدّث المحاضر محمد مزهر قريشي، محاضر من شركة نيكون، عن تصوير البورتريه.

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مواهب واعدة ضمن مسيرة التحكيم







لا يتوقف المهرجان عن استحداث الأفكار المبتكرة التي تؤسس لجيل مبدع، قادر على تقديم محتوى مميز، وقيّم، في عالم صناعة السينما، وأول مهمة قيادية لكوكبة من الأطفال والشباب الموهوبين، لتحكيم الأفلام المشاركة ضمن فئة الأطفال والناشئة، في خطوة نوعية تعزز دور المهرجان الفاعل والمؤثر في تنشئة الأجيال على الثقافة السينمائية والنقد الأدبي البناء.

وجمع المهرجان في دورته السابعة، نخبة من المحكمين الأطفال والشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاماً، من منتسبي ناشئة الشارقة، ومفوضية مرشدات الشارقة، ومراكز أطفال الشارقة، وغيرهم ممن خضعوا لسلسلة من الورش المتخصصة التي نظمتها مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب، في إطار استعداداتها لانطلاق دورة المهرجان لهذا العام.

وحول المشاركة في لجنة التحكيم التي ستعلن عن اختيار الفيلم الفائز فيها بنهاية المهرجان اليوم، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، عبر مجموعة من المحكمين الواعدين، عن تجربتهم في هذا المجال الإبداعي، واصفين المشاركة بالاستثنائية والمميزة.

قال محمد المزروعي: كانت تجربة تحكيم أفلام الأطفال والناشئة، قيمة وممتعة جداً بالنسبة لي، وتميزت بالمنافسة الكبيرة بين مجموعة الأفلام المتنوعة التي تم تحكيمها.

أضافت بتول التميمي: هذه ليست تجربتي الأولى في تحكيم الأفلام خلال المهرجان، فقد كنت عضوة في السنة الماضية، لكن هذه المرة كانت فريدة من نوعها، وخصوصاً أن المهرجان توسع من ناحية الفئات، ليشمل الأطفال والشباب.



الزوار يتعرفون إلى أساسيات صناعة الأفلام



نظم المهرجان ورش عمل إبداعية حملت الأولى عنوان «خطط ونصائح حول أساسيات صناعة الأفلام»، نظّمتها «محطة كانون» للمشاركين من كل الفئات العمرية، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وتعرّف الأطفال خلال الورشة إلى أساسيات التصوير السينمائي التي من شأنها أن تجعل المؤثرات البصرية أكثر قوة واحترافية، وقدّم المخرج السينمائي المستقل والمدرب المعتمد في «أكاديمية كانون» محمد النحاسي، مجموعة من النصائح حول إعدادات الإضاءة والصوت.

وأكد النحاسي أن جميع الأطفال والشباب قادرون على رواية القصص لكونهم يمتلكون خصائص الحكواتي المحترف، وأن بإمكانهم أن يصبحوا مخرجين سينمائيين، ورواداً في صناعة السينما.

ورشة العمل الثانية جاءت بعنوان تصوير القصص بطريقة (غواريلا) لمختلف الفئات العمرية، قدمها حسن أصلان، الذي عرّف المشاركين إلى مبادئ وأساسيات عملية التحضير لتصوير فيلم وثائقي.

وحول هذه التقنية، قال أصلان: «أسلوب الغواريلا في التصوير هو نوع متخصص في تصوير الأفلام الوثائقية القصيرة في الموقع الحقيقي للتصوير خارج الاستوديو، باستخدام أقل عدد من المعدات».



تقنيات فنية تجذب الصغار



قادت فعاليات المهرجان، الزوار الصغار للتعرف إلى أهم تقنيات التمثيل المسرحي، والتصوير الإبداعي، وصناعة السينما، قدمها خبراء ومتخصصون.

وفي أولى الورش التي حملت عنوان «صناعة المشهد»، عاش الأطفال الصغار تجربة استثنائية وفريدة كأنهم يقفون على أعرق المسارح العالمية، متتبعين إرشادات وتوجيهات المخرج المسرحي السوري عدنان سلوم، مشرف مسار الفنون المسرحية لدى «ناشئة الشارقة».

وفي الورشة الثانية التي قدمها المصور الفوتوغرافي محمد مظهر القرشي، المتخصص في تصوير الأزياء والبورتوريه في شركة كانون، تعرف الأطفال المشاركون إلى أهم الخطوات اللازمة في مجال التقاط صور إبداعيّة للأطعمة. وفي ورشة من تنظيم مدينة الشارقة للإعلام «شمس» استطاع الأطفال أن يتحولوا على مدار ساعة كاملة إلى مخرجين، فالقاعة غدت معملاً سينمائياً، أشرف عليه المخرج السينمائي فيليب جمال راشد.