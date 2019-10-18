بسبب الاحتجاجات.. دول عربية تحذر رعاياها في لبنان

بيروت / الخليج 365 - سفارات مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن دعت رعاياها في لبنان إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات (إضافة تحذيرات سفارات مصر والكويت والأردن في بيروت)

- سفارة الكويت دعت مواطنيها العازمين على السفر إلى "التريث"

- ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل المظاهرات، في كافة المناطق اللبنانية؛ رفضًا للزيادات الضريبية واحتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.



حذرت دول عربية، الجمعة، مواطنيها في لبنان، وحثتهم على ضرورة الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل المظاهرات، الجمعة، في كافة المناطق اللبنانية؛ رفضًا للزيادات الضريبية واحتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.

ومنذ ساعات الصباح الأولى للجمعة، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في المدن والمناطق الرئيسية في لبنان من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، بعد أن شهد ليل الخميس وفجر الجمعة مواجهات مع القوى الأمنية في بيروت.

ودعت سفارة قطر لدى بيروت، المواطنين القطريين إلى التريث في السفر إلى لبنان في الوقت الراهن نظرا للتطورات التي يشهدها، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وطالبت السفارة المواطنين القطريين الزائرين للبنان، في بيان، لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات، والتواصل مع سفارة قطر في بيروت في الحالات الطارئة.

بدورها، دعت سفارة ​البحرين، في بيان،​ مواطنينها المتواجدين في لبنان أخذ الحيطة والحذر نتيجة الأوضاع الراهنة.

وأوضحت أنه في ​حالة الطوارئ​ يرجى التواصل معها.

من جانبها، طلبت سفارة الرياض لدى بيروت، من جميع مواطنيها "المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات".

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وأشارت السفارة، في بيان، أن ذلك جاء "نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين".

من جهتها، وجهت سفارة الإمارات لدى بيروت تحذيراً لرعاياها المتواجدين في جميع المناطق اللبنانية، ودعتهم لـ"ضرورة تفادي أماكن التظاهرات، والبقاء في مقر إقامتهم لضمان أمنهم وسلامتهم".

بدورها دعت سفارة الكويت لدى بيروت، مواطنيها العازمین على السفر إلى لبنان للتریث نظرا لما يشھده من مظاھرات واضطرابات.

وقالت في بيان إن "على المواطنین الموجودین في الأراضي اللبنانیة اتخاذ أقصى درجات الحیطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاھرات"، داعیة إياھم إلى أھمیة اتباع الإرشادات الأمنیة.

فيما دعت السفارة المصرية لدى بيروت، جميع المواطنين المصريين في لبنان إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات والتظاهرات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم.

وشددت في بيان على "الالتزام بما يصدر عن السلطات اللبنانية من تعليمات حفاظا على سلامتهم".

بدورها، دعت الخارجية الأردنية، مواطنيها في لبنان وخاصة بيروت إلى الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات والحذر أثناء تنقلهم.

وأشارت في بيان، إلى عدم تلقي سفارة المملكة في بيروت أي ملاحظة تتعلق بسلامة الأردنيين المقيمين جراء الأحداث التي يشهدها لبنان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.