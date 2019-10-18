سكان تل أبيض السورية يواصلون العودة إلى منازلهم

تل أبيض/ الخليج 365

تتواصل عودة سكان مدينة تل أبيض السورية إلى منازلهم بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، على خلفية تطهير مدينتهم من الإهابيين بفضل عملية نبع السلام.

ورصدت كاميرا الخليج 365، عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في المدينة، حيث الأفران، والمتاجر، ومحلات الخياطة، وباعة الخضراوات والفواكه، والحلويات، والملابس الجاهزة، والأحذية فتحوا أبوابهم للمشترين.

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كما تظهر المشاهد سكان من نساء ورجال وأطفال يتبضعون في الأسواق.

وتظهر الفرحة على وجوه سكان تل أبيض وهم يعودون إلى منازلهم بعد أن تركوها لفترة وجيرة أثناء عمليات تحريرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".

وأعرب العديد من سكان تل أبيض أنهم عاشوا أيام كالجحيم أثناء احتلال تنظيم " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لمدينتهم، وأن التنظيم كان يمنع دخول السيارات من وإلى المدنية.وكانوا يأخذون الأتاوات منهم، كانوا يمارسون العنصرية بأقصى صورها ضدهم. مؤكدين أن أنهم لا يكنون أي حقد أو عنصرية ضد الأكراد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.