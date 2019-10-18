تل أبيض/ الخليج 365
تتواصل عودة سكان مدينة تل أبيض السورية إلى منازلهم بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، على خلفية تطهير مدينتهم من الإهابيين بفضل عملية نبع السلام.
ورصدت كاميرا الخليج 365، عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في المدينة، حيث الأفران، والمتاجر، ومحلات الخياطة، وباعة الخضراوات والفواكه، والحلويات، والملابس الجاهزة، والأحذية فتحوا أبوابهم للمشترين.
كما تظهر المشاهد سكان من نساء ورجال وأطفال يتبضعون في الأسواق.
وتظهر الفرحة على وجوه سكان تل أبيض وهم يعودون إلى منازلهم بعد أن تركوها لفترة وجيرة أثناء عمليات تحريرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".
وأعرب العديد من سكان تل أبيض أنهم عاشوا أيام كالجحيم أثناء احتلال تنظيم " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لمدينتهم، وأن التنظيم كان يمنع دخول السيارات من وإلى المدنية.وكانوا يأخذون الأتاوات منهم، كانوا يمارسون العنصرية بأقصى صورها ضدهم. مؤكدين أن أنهم لا يكنون أي حقد أو عنصرية ضد الأكراد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سكان تل أبيض السورية يواصلون العودة إلى منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.