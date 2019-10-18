الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على عدد من المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات تحذر من تقلبات جوية على عدد من المناطق اليوم الجمعة، تتضمن نشاطاً للرياح وسحباً رعدية وأتربة مثارة في بعضها، وتؤدي لتدني الرؤية الأفقية في عدد من المناطق، ويصحبها تساقط البرد في مناطق أخرى.

وشملت تنبيهات الأرصاد أجزاء من منطقة مكة المكرمة: “القنفذة، الليث، بحرة، جدة، رابغ”، تبدأ الحالة من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 9 مساءً، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة: “العلا، العيص، المدينة المنورة، ينبع”، وذلك من الساعة 12 وحتى الساعة 9 مساءً، فيما تبدأ الحالة في محافظة المهد 10 صباحا وتنتهي الساعة 7 مساءً.

كما شلمت التنبيهات “تبوك، وتيماء”، وتبدأ الحالة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، وكذلك شملت منطقة عسير: “أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، محايل”.