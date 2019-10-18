استعراض وتفحيط بمركبة ينتهي بحادِث (فيديو)

صحيفة الخليج الالكترونية تسبب استعراض وتفحيط قائد متهور لمركبة معدّلة وبرفقته شخص آخر داخل منتزه الحضاري بمحافظة رابغ في انقلابها معرّضاً حياته للخطر. وأظهر فيديو وثقه أحد الأشخاص الموجودين بالمنتزه، لحظة انقلاب المركبة وخروج مُرافق القائد من الباب الأمامي، وسط مخاوف نظراً لوجود الأطفال. وطالب عدد من الأهالي بضرورة تدخل الجهات المختصة للحد من مثل هذه الهواية الخطرة وضبط المفحطين. انشر الخبر :

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