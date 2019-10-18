الحوثيون يفرجون عن 5 متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس اليمني السابق

صنعاء/ علي عويضة/ الخليج 365



أفرجت جماعة الحوثي في وقت متأخر من مساء الخميس، عن 5 من شباب الثورة اليمنية كانوا معتقلين منذ نحو 8 سنوات، بتهمة محاولة اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.



وقال "عبدالباسط غازي" رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين في اليمن، إنه "تم بفضل الله تعالى ثم بجهود مشائخ اليمن الإفراج عن كوكبة من المعتقلين القدامى وآخرون".



وأضاف "غازي" في منشور على صفحته في فيسبوك أن الإفراج تم "في صفقة تبادل نوعية".

Advertisements

ونشر "غازي" أسماء 10 أفرج عنهم الحوثيون، بينهم الشبان الخمسة المتهمين باغتيال "صالح"، مقابل 14 أسيرا من الحوثيين أفرجت عنهم القوات الحكومية.



وألقى نظام الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، القبض على الشبان الخمسة إضافة إلى 17 أفرج عنهم سابقاً بقرار رئاسي، واتهمهم بتفجير جامع النهدين الذي استهدف صالح منتصف العام 2011، وأدى لإصابته بحروق ومقتل عدد من حراسه وأركان نظامه.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.