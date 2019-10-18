أهالي تل أبيض السورية يستعدون لتولي إدارة مدينتهم

تل أبيض/ الخليج 365
شكلت في تل أبيض السورية هيئة مؤقتة لإدارة المدينة بعد اجتماع وجهاء العشائر فيها وضباط من الجيش الوطني السوري.
وكان الجيشان التركي والوطني السوري حررا مدينة تل أبيض من منظمة ي ب ك - بي كا كا الإرهابية في اليوم الخامس من عملية نبع السلام التي انطلقت في التاسع من الشهر الجاري.
وستتولى الهيئة المؤقتة بالتعاون مع الجيش الوطني إدارة المنطقة ريثما يتم تشكيل مجلس محلي يتولى شؤونها الإدارية والخدمية.
وقال القيادي في الجيش الوطني يوسف عبود الذي التقى بممثلي العشائر في المدينة، للأناضول، الجمعة، إن الجيش الوطني ومنذ اليوم الثاني للتحرير قام بتشغيل الأفران واستأنفت المستشفيات عملها، مشيراً إلى أنهم يستعدون لإنشاء مجلس محلي للمدينة.
وأوضح عبود أنهم يبذلون ما بوسعهم لتأمين الكهرباء للمدينة، وتفعيل خدمة البلديات والخدمات العامة في أقصر وقت، متعهداً بأن كل شيء سيصبح على ما يرام.
وشدد عبود على الحاجة إلى دعم من الوجهاء والمدنيين لتفعيل الخدمات في المدينة.
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