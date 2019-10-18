رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو الليبيين إلى الوحدة لأجل السلام

أديس أبابا / إبراهيم صالح / الخليج 365

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الجمعة، الليبيين أن يكونوا أقوياء وموحدين في العمل، من أجل السلام في بلادهم.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، والوفد المرافق له، الذي يجري زيارة غير محددة المدة، بحسب ما نقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية عن مكتب رئيس الوزراء.

وأعرب آبي أحمد، عن استعداد بلاده لدعم الاستقرار في ليبيا، من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى مخاوفه بشأن الوضع هناك.

بدوره، هنأ المشري، رئيس الوزراء الإثيوبي، لفوزه بجائزة "نوبل" للسلام.

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وأعرب المشري، عن إعجابه بالإنجازات التي تحققت منذ تولي آبي أحمد، منصبه في أبريل/ نيسان 2018، طالبا الدعم في المحاولات المستمرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ولفتت الإذاعة أن المشري، بحث مع وزيرة الدولة بالخارجية هيروت زمني، الخميس، القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثا عن حل سياسي للنزاع.

وثمة اتهامات ليبية لكل من مصر والإمارات، بدعم قائد قوات الشرق الليبي، حفتر، وهو ما تنفيه كل من القاهرة وأبوظبي.

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