لبنان.. إلغاء جلسة الحكومة

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، إلغاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة اليوم في قصر الرئاسة؛ لبحث وضع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخميس.
وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كان مقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا شرق بيروت".
واجتاحت الخميس الشوارع اللبنانية تظاهرات شعبية غاضبة شملت مختلف المناطق، وذلك بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، إضافة إلى فرض المزيد من الضرائب
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