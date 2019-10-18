لبنان.. الحريري يتجه لإلغاء جلسة الحكومة عقب تصاعد وتيرة التظاهرات

بيروت/ بلال البقيلي / الخليج 365

قال موقع لبناني، الجمعة، إن رئيس الحكومة سعد الحريري "يتجه لإلغاء جلسة مجلس الوزراء (المقررة اليوم)"، على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ الخميس؛ احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.

ونقل موقع "مستقبل ويب" المقرب من الحريري، عن مصدر حكومي لم يسمه، إن الحريري سيوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد ظهر الجمعة.

ولم يصدر حتى الساعة 09:05 ت.غ، أي تأكيد أو نفي رسمي بخصوص انعقاد الجلسة من إلغائها.

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ومن المقرر أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي برئاسة الرئيس ميشال عون.



من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، أن وزراء حزب القوات اللبنانية الذي ينتمي إليه حاصباني لن يُشاركوا في الجلسة الحكومية ببعبدا حال حصولها.

ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل الاحتجاجات، الجمعة، في كافة المناطق اللبنانية؛ رفضًا للزيادات الضريبية واحتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.



ومنذ ساعات الصباح الأولى، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في المدن والمناطق الرئيسية في لبنان من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، بعد أن شهد ليل الخميس وفجر الجمعة مواجهات مع القوى الأمنية في العاصمة بيروت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.