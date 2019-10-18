جعجع ينصح الحريري بالاستقالة

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

وجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الجمعة، "دعوة صادقة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة حكومته، نظرا "لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مما أوصلنا الى الحالة التي نحن فيها".

يشار الى حزب القوات اللبنانية يشارك في الحكومة ٤ وزراء و١٥ نائبا في البرلمان.

وشدد جعجع في بيان على أنه "يعلم مدى الجهود التي بذلها الرئيس الحريري في سبيل استدراك الوضع، ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر"، في إشارة على ما يبدو إلى تحالف حزب الله وتيار الرئيس ميشال عون.

واعتبر أن "أفضل ما يمكن ان يقدّمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد".

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واجتاحت الخميس الشوارع اللبنانية تظاهرات شعبية غاضبة شملت مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة، اضافة الى فرض المزيد من الضرائب

وقال موقع "مستقبل ويب" المحلي اليوم الجمعة إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري "يتجه لإلغاء جلسة مجلس الوزراء(المقررة اليوم)"، وذلك في ضوء التظاهرات التي تعم لبنان منذ مساء أمس، وتتواصل اليوم، رفضًا للزيادة الضريبية.

وكشف الموقع المقرب من الحريري عما وصفه مصدر حكومي إن الحريري سيوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد ظهر اليوم.

ومن المقرر إن تنعقد الحكومة اليوم في قصر بعبدا الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

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