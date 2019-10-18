حماس: قضية المعتقلين الفلسطينيين ستبقى أولوية للحركة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة"، إن صفقة تبادل الأسرى 2011 بين الحركة وإسرائيل برعاية مصرية "أثبتت قدرة المقاومة، على انتزاع حقوق شعبنا وحريته"، مؤكدة ان قضية المعتقلين أولوية للحركة.

وأضاف حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه في الذكرى السنوية الثامنة لصفقة تبادل الأسرى (وفاء الأحرار):" إن المقاومة بالالتفاف الشعبي حولها أجبرت الاحتلال على الانصياع لارادتها".

واعتبر قاسم أن صفقة تبادل الأسرى "شكلت إنجازاً كبيراً لشعبنا الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، والمفاوض القسامي العنيد".

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وشدد على أن قضية المعتقلين الفلسطينيين ستبقى أولوية مركزية لحماس بمستوياتها المختلفة.

ولفت إلى أن كتائب القسام "سجلت نصراً كبيراً في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي جلعاد شاليط، والاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولاً لتفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك المنظومة الأمنية الصهيونية".

وأبرمت حركة "حماس"، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، صفقة لتبادل المعتقلين، مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لديها.

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