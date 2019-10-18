قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة"، إن صفقة تبادل الأسرى 2011 بين الحركة وإسرائيل برعاية مصرية "أثبتت قدرة المقاومة، على انتزاع حقوق شعبنا وحريته"، مؤكدة ان قضية المعتقلين أولوية للحركة.
وأضاف حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه في الذكرى السنوية الثامنة لصفقة تبادل الأسرى (وفاء الأحرار):" إن المقاومة بالالتفاف الشعبي حولها أجبرت الاحتلال على الانصياع لارادتها".
واعتبر قاسم أن صفقة تبادل الأسرى "شكلت إنجازاً كبيراً لشعبنا الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، والمفاوض القسامي العنيد".
وشدد على أن قضية المعتقلين الفلسطينيين ستبقى أولوية مركزية لحماس بمستوياتها المختلفة.
ولفت إلى أن كتائب القسام "سجلت نصراً كبيراً في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي جلعاد شاليط، والاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولاً لتفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك المنظومة الأمنية الصهيونية".
وأبرمت حركة "حماس"، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، صفقة لتبادل المعتقلين، مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لديها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: قضية المعتقلين الفلسطينيين ستبقى أولوية للحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.