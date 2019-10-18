صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه اعتباراً من نوفمبر المقبل سيتم تطبيق المخالفات المرورية على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية. وقالت إن رصد المخالفات المرورية على السيارات التي تحمل تلك اللوحات سيكون إلكترونياً، وإن تحصيل قيمة المخالفات سيتم قبل مغادرة السيارت المخالفة لأراضي المملكة. انشر الخبر :

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كانت هذه تفاصيل خبر “المرور”: رصد مخالفات السيارات ذات اللوحات الأجنبية إلكترونياً بعد أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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