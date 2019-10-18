القوات التركية تقصف “رأس العين” بالصواريخ

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الخليج - واس
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هدوءاً ساد منطقة شرق الفرات منذ إعلان الاتفاق الأمريكي – التركي، بوقف العمليات العسكرية هناك، مساء أمس، غير أن القوات التركية خرقت هذا الهدوء بتجدُّد القصف الصاروخي بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة على مدينة رأس العين عند الشريط الحدودي، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية ومروحية في سماء المدينة.
وأشار “المرصد” إلى سماع أصوات إطلاق نار بشكلٍ واضحٍ في المدينة صباح اليوم الجمعة.
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