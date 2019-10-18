الصحة تحتفي باليوم العالمي لمكافحة العدوى

الرياض شاركت وزارة الصحة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة العدوى تحت شعار ( بيئةنظيفة ٠٠٠ تكافح العدوى )

وأكد مديرعام الادارة العامه لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة الدكتور خالدالعنزي أن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى هو عبارة عن اسبوع عالمي يهدف الى رفعالمستوى الثقافي الصحي لدى أفراد المجتمعات و في النشآت الصحية حيث يتم التركيزعلى تعزيز ثقافة مقدمي الخدمة الصحية و الزوار و بحكم تفحص الإدارة العامة بجانبمكافحة العدوى فقد ساهمت في الجهود التثقيفية التي تقدمها الوزارة لافراد المجتمعللوقاية من مخاطر العدوى والتذكير على أهمية مكافحتها و تزامنا مع فعاليات هذاالاسبوع العالمي فقد عقدت ورشة عمل تضمنت عدد من المحاضرات وورش العمل حولخطط واستراتيجيات برامج ومشاريع مكافحة العدوى بالإدارة العامه لمكافحة عدوىالمنشات الصحية شملت التالي : رخصة المهارات الاساسيه ودبلوم مكافحة العدوىوالدورات التدريبية والترصد الوبائي والتفشيات الوبائي والصحة المهنية بالإضافة الىالتقييم ودعم المناطق والتخطيط والمؤشرات والمشاريع والمبادرات والتميز والتدخلالسريع وصحة البيئة والمكونات الرئيسيه ومراكز الاسنان وبرنامج تطهير الايدي ومراكزالكلى التحصصيه ومراكز الرعاية الصحية والتقييم الشامل والتعقيم المركزيومعرضاًتثقيفيا في المراكز التجارية وذلك من أجل إبراز أهمية مكافحة العدوى .

واوضح العنزي في تصريحه خلال افتتاح فعاليات الأسبوع العالمي بمركز غرناطةبالرياضة الدور الهام الذي يترتب على المنشأة الصحية تجاه تطبيق الإجراءات الخاصةبمكافحة العدوى مؤكداً على الخطورة العاليه التي ستحدث نتيجة التهاون بمعاييروسيسات مكافحة العدوى ٠

و أكد أثناء حديثه بأن وزارة الصحة خطت خطوات جبارة في مجال مكافحة العدوىحيث اصبحت تعد من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة العدوى على مستوى الشرقالاو سط مما جعل الادارة العامة لمكافحة العدوى تبذل جهوداً كبيرة سعياً للمحافظة علىالمكتسبات طامحة للأفضل على المدى البعيد محققة لمزيداً من التميز و الاستمراربالطور بالمستقبل القريب . انشر الخبر :

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