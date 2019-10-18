رسوم يومية في زامبيا ولبنان يتراجع.. دول تفرض ضرائب على وسائل التواصل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press تطبيقات التواصل الاجتماعي

تتجه بعض الدول إلى فرض رسوم على مستخدمي التطبيقات التي تتميز بخاصية الاتصال، والتي من بينها تطبيق "واتساب"، و"فيسبوك ماسنجر" والتطبيقات المشابهة التي يمكنها إجراء الاتصالات الهاتفية من خلالها.

تأتي هذه الخطوة في أغلب الأحيان، بحسب ما يعلن مسؤولو تلك البلاد، من أجل تحسين أو تقوية مجال الاتصالات في الداخل ودفع المواطنين لاستخدام الشبكات المحلية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الدول التي اتخذت هذا النهج خلال الفترة الأخيرة، والتي من بينها دولة عربية هي لبنان، والذي تراجع بعد احتجاجات ضد الأمر.

لبنان

أصدر مجلس الوزراء اللبناني مؤخرا، قرارا بفرض ضريبة على الاتصالات المرتبطة بتطبيقات الإنترنت الهاتفية كافة، والتي تُعدّ مجانية حاليًا.

وتشمل التطبيقات المفروض على استخدامها ضرائب في لبنان، "واتساب" و"سكايب" و"فايبر"، "فيسبوك ماسنجر"، "فيس تايم"، والتطبيقات المماثلة، وتتمثل خطة مجلس الوزراء اللبناني في فرض 20 سنتاً على كل أول اتصال يومياً (6 دولارات شهريا).

وأثار هذا القرار غضبا عارما في لبنان، وعبر كثير من الفنانين عن غضبهم من الأمر، على رأسهم الفنانة إليسا، التي غردت اليوم عبر حساباها الرسمي على تويتر: "بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة، بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني، يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر".

واشتعلت احتجاجات في بيروت، وعدة مناطق أخرى في لبنان، على خلفية قوانين الضرائب الجديدة المفروضة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" وأمثاله، ما دفع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى إلغاء القرار.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، قوله إنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اللبناني، بشأن الدراسة المرتبطة بضريبة "واتسآب".

وقال شقير "الرئيس الحريري، طلب إيقاف الدراسة المتعلقة بواتسآب، وعدم تنفيذ أي شيء ولا رسوم إضافية على واتسآب ولا ما شابه واتسآب". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

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زامبيا

في عام 2018، أصدرت الحكومة في زامبيا قرارا بفرض ضريبة على مكالمات الإنترنت واستخدام تطبيقات مثل "واتساب وفيسبوك ماسنجر وفايبر"، من أجل حماية شركات الاتصالات الكبيرة.

وقال وزير الإعلام والبث في زاميبا دورا سيليا وقتها، إنه يتم جمع التعريفة الجديدة من خلال شركات الهاتف المحمول ومقدمي خدمات الإنترنت، ويتم فرض الرسوم بمعدل يومي 30 نغوي، بصرف النظر عن عدد مكالمات الإنترنت، بحسب موقع "quartz Africa".

ودافع سيليا عن القرار قائلا "تطبيقات مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر وفايبر يتمتعون بميزة غير عادلة عن مزودي الاتصالات لأنهم لا يدفعون الضريبة، ويضمن القانون الجديد القدرة التنافسية في مجال الاتصالات في زامبيا".

ومن قبل القرار، انخفض عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول في زامبيا من 6.1 مليون إلى 5.2 مليون في عام 2017، في إشارة إلى أن أسعار البيانات كانت بالفعل مكلفة للغاية بالنسبة للكثيرين.

أوغندا

في شهر يوليو 2018، فرضت الحكومة في أوغندا ضرائب على استخدام منصات التاوصل الاجتماعي، عملا على "تقليل التحدث عبر الإنترنت" وزيادة الإيرادات، وذلك على أكثر من 60 منصة.

وشملت التطبيقات المفروض على استخدامها ضرائب، حوالي 60 منصة، منها فيسبوك وواتساب وتويتر، إذ يدفع الأوغنديون ضريبة قدرها 200 شلن أوغندي يوميًا مقابل الاستخدام، وفقا لما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

في الوقت الذي تم فيه فرض الضريبة، قال ديفيد باهاتي، وزير المالية الأوغندي، إن هذه القرار يهدف إلى زيادة إيرادات الخدمات العامة.

وتخلى ملايين الأشخاص في أوغندا عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد فرض هذه الضرائب على استخدام الإنترنت وعلى المعاملات المالية باستخدام الهواتف المحمولة.