الكويت.. تسهيلات جديدة للحصول على الترخيص التجاري

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab مركز الكويت للأعمال تأسس قبل نحو عامين

وكانت الفترة الزمنية التي يحتاجها المستثمر لإصدار ترخيص تجاري في الكويت تصل إلى 60 يوما، إلا أن التسهيلات الجديدة التي بدأ العمل بها قلصت المدة كثيرا لتصبح 3 أيام فقط.

وبات اليوم بإمكان المستثمر التقدم بالطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والحصول على الموافقة خلال دقائق، ومن ثم مراجعة مركز الكويت للأعمال لتوثيق عقد التأسيس خلال زيارة واحدة فقط.

ويصدر مركز الكويت للأعمال 150 رخصة تجارية يوميا، تتنوع بين شركات الأشخاص، وشركات متناهية الصغر، وأخرى خاصة بالمركبات المتنقلة التي شهدت مؤخرا انتشارا ملحوظا بالكويت.

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ويقول الشباب الكويتي إن التسهيلات الجديدة وسرعة الحصول على رخصة تجارية شجعتهم للمبادرة في تأسيس شركاتهم الخاصة.

من جهته، قال رئيس قسم التواصل مع الجمهور والجهات بمركز الكويت للأعمال، عبدالله الحربي، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الرخص، التي أصدرت منذ تأسيس المركز، تقارب 38 ألف ترخيص.

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وأضاف "هذا رقم كبير ويدل على أن مختلف فئات المجتمع لها الحق في التقديم على طلب لتأسيس الشركة أو إصدار ترخيص تجاري دون أي معاناة".

وعزز مركز الكويت للأعمال، الذي تأسس قبل نحو عامين، من مكانة البلاد في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وللمرة الأولى صنفت الكويت هذا العام من ضمن أكثر 20 دولة تحسنا في المؤشر، وتطمح اليوم إلى تقليص مدة إصدار الترخيص التجارية من 3 أيام إلى يوم واحد قريبا.

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