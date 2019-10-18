الدوحة.. ناشطون وإعلاميون عرب يعلنون دعمهم لعملية "نبع السلام"

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

زار وفد يضم إعلاميين وناشطين حقوقيين عرب، سفير تركيا بالدوحة فكرت في أوزر في مقر السفارة بالدوحة لتأكيد دعم عملية نبع السلام، شمالي سوريا.

وقال مراسل الخليج 365، الجمعة، إن الوفد أكد "أهمية الدعم العربي لتركيا في هذا التوقيت الذي تتعرض له انقرة للهجوم من دول ادعت محاربتها للارهاب بينما تخاذلت عن تأييد أنقرة في حربها ضد إرهاب منظمة بي كا كا وتنظيم داعش شمالي سوريا".



وجدد الوفد ثقته في حرص تركيا على وحدة الاراضي السورية وان كل الشواهد تؤكد ان المنظمات الارهابية كانت تسعى لتقسيم سوريا لممارسة انشطتها بمعزل عن المسؤولية الدولية.



وأكد السفير أوزر على "سلامة الاهداف التي انطلقت منها تركيا في عملية نبع السلام ، رافضا مايشاع عن استهداف وحدة سوريا."



وأشار أن "المنطقة التي تلاحق فيها تركيا الإرهابيين معزولة عن الأراضي السورية منذ 6 سنوات."



ونوه إلى "حرص القوات التركية على تنفيذ عملياتها بدقة لإبعاد الارهابيين عن تلك المناطق وتأمين عودة المهجرين داخل تركيا والذين يبلغ عددهم قرابة مليوني نسمة من تلك المناطق فقط".



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من جانبه، قال عمرو عبد الهادي الناشط الحقوقي ان "ماتقوم به تركيا نابع من حرص على مصلحة الشعب السوري مؤكدا وقوف الناشطين والمنظمات الحقوقية مع تركيا في حربها ضد الارهاب."



ورفض عبد الهادي "ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الدول تجاه تركيا وان ادعاءها بمحاربة الارهاب ثبت زيفه في ظل تقاعسها عن تأييد العمليات التركية التي تلاحق من خلالها المنظمات الارهابية وتهيئ الاجواء لعودة السوريين الى الاماكن التي هجروا منها".



وحيا تركيا في وقوفها الى جانب الشعب السوري وإصرارها على مواصلة محاربتها للارهاب وملاحقة العناصر الارهابية التي لم يسلم منها الشعبين السوري والتركي .



من جهته عبر أيمن صوي رئيس مجلس الجالية السورية عن فخره بمواقف تركيا.



وقال ان "السوريين ليسوا جميعا لاجئين وان لسوريا حضارة وفكر ونخب مجتمعية وان المنطقة الآمنة تم طلبها من أول يوم للثورة".

وأكد رئيس الجالية السورية انهم مع اي جهود تركية لإعادة جميع السوريين الضيوف عندها، مؤكدا أن عملية نبع السلام محقة ومقنعة وانسانية.

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