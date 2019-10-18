الجيش الإسرائيلي يغلق شارعا حيويا في الضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أغلق الإسرائيلي، الجمعة، شارعا حيويا يربط بين شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى تأمين ماراثون للمستوطنين.
وقال مراسل الخليج 365، إن السلطات الإسرائيلية أغلقت الطريق الواصل بين مدينتي رام الله (وسط)، ونابلس (شمال)، ومنعت المركبات الفلسطينية من عبور الشارع في كلا الاتجاهيين، الأمر الذي أجبر المسافرين عبور طرقات بديلة فرعية وطويلة.
وذكر أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة تشارك في تأمين الماراثون.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، للأناضول، إن السطات الإسرائيلية تغلق الشارع حتى الساعة ال،12:30 من ظهر اليوم.
ووصف دغلس القرار بـ"العدوان على حق المواطنين في التنقل بحرية على أراضيهم".
بدورها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار اغلاق "الشارع"، وعدته عدواناً جديداً على المواطنين ومصالحهم الحيوية، ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
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