"الوطني السوري" يواصل محو آثار الإرهابيين من شرق الفرات

تل أبيض(سوريا)/ أدهم كاكو/ الخليج 365

يواصل الجيش الوطني السوري محو آثار تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي من منطقة شرق الفرات في نطاق عملية "نبع السلام".

ورفع الجيش الوطني السوري، الخميس، "علم الثورة السورية" على سارية عالية، في جنوب مدينة تل أبيض، التي حررها مع الجيش التركي من الإرهابيين .

كما رفع الجيش الوطني، علمه على سارية عالية، في مركز مدينة تل أبيض، عقب تحريرها من الإرهابيين في اليوم الخامس لعملية نبع السلام.

وأنزل عناصر الجيش الوطني، راية ترمز لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، من السارية الواقعة في الجزء الغربي من المدينة.

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وعقب ذلك رفعوا عوضا عنها علم الثورة السورية، الأمر الذي شوهد من مدينة أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة التركية، المقابلة لتل أبيض.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرارفي المنطقة.

والخميس توصلت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.