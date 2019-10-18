تشاووش أوغلو يرد على رسالة من ترامب وصف فيها أردوغان بـ "المتصلب الأحمق"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغانتشاووش أوغلو يرد على رسالة من ترامب وصف فيها أردوغان بـ "المتصلب الأحمق"

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن تركيا دولة جدية وأن الرئيس، رجب طيب أردوغان، لم ولا ينزل إلى مثل هذا المستوى على الإطلاق.

وجاءت التصريحات ردا على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها لأردوغان: "لا تكن رجلا متصلبا.. لا تكن أحمق".

وحذر الرئيس الأمريكي نظيره التركي في رسالة غير عادية أرسلها إليه في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سوريا قائلا: "لا تكن أحمق"، منبها إياه من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كـ "شيطان".

وبعد ثلاثة أيام على سحب القوات الأمريكية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهي خطوة اعتبرت بمثابة ضوء أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية، أبلغ ترامب أردوغان بأنه سوف يدمر اقتصاد أنقرة إذا ما ذهبت العملية بعيدا.

وفي لهجة تخلو من المجاملات الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح.

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وكتب الرئيس الأمريكي في الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر، والتي أكد البيت الأبيض لـ "فرانس برس" صحتها: "دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد".

وأضاف: "أنت لا تريد أن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي.. وسأفعل ذلك".

وتابع: "سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية... وسوف ينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة".

وختم ترامب رسالته إلى أردوغان بالقول: "لا تكن رجلا متصلبا. لا تكن أحمق"، مضيفا "سوف أتصل بك لاحقا".

المصدر: وكالات + RT