ترامب: أنقذنا حلفاءنا الأكراد

وشكر ترامب الأكراد في مؤتمر صحفي، مضيفا: "أنقذنا حلفاءنا الأكراد، (....)، إن وقف إطلاق النار أنقذ أرواحهم".
واستطرد قائلا: "الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا مع تركيا هو نتيجة مذهلة، (...)، أرودغان رجل صعب المراس وقد فعل الشيء الصحيح".
واعتبر الرئيس الأميركي أن هذا "يوم عظيم لتركيا والأكراد"، معلنا أن العقوبات "لم تعد ضرورية" على تركيا.
كما شدد ترامب خلال حديثه، على أن بلاده ستواصل مساعيها لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.
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وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، قد أعلن الخميس، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.
وأشار إلى أن العملية العسكرية التركية ستتوقف من أجل السماح بانسحاب القوات الكردية إلى مناطق آمنة بعمق 20 ميلا جنوب الحدود مع تركيا خلال 120 ساعة، وستعلق نهائيا بعد الانسحاب.
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