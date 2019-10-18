السيسي يطمئن هاتفيًا على صحة أمير الكويت

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء الخميس، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنيّـاتُه بموفور الصحة و العافية للعاهل الكويتي وذلك عقب عودتُـه للكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإنتهاء من إجـراء بعض الفحوصات الطبيـة الناجحة هُنـاكَ.

من جانبه، أبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس على مشاعره الصادقة، مؤكداً على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.