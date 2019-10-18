تعليق رسمي من تركيا بشأن وجود قيادات وأموال لنظام البشير على أراضيها

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

علق السفير التركي في السودان، عرفان نذير، اليوم الخميس، على ما تردد مؤخرا بشأن إيواء تركيا لقيادات وأموال نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

وحسبما نقله موقع «السوداني»، قال عرفان إن «ما يشاع عن وجود قيادات وأموال للنظام السابق في تركيا مبالغ فيه».

وأضاف السفير التركي أن «أنقرة مع الشعب السوداني ومصالحه وأنها على استعداد لأي حوار في أي موضوع مع الخرطوم».