علق السفير التركي في السودان، عرفان نذير، اليوم الخميس، على ما تردد مؤخرا بشأن إيواء تركيا لقيادات وأموال نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.
وحسبما نقله موقع «السوداني»، قال عرفان إن «ما يشاع عن وجود قيادات وأموال للنظام السابق في تركيا مبالغ فيه».
وأضاف السفير التركي أن «أنقرة مع الشعب السوداني ومصالحه وأنها على استعداد لأي حوار في أي موضوع مع الخرطوم».
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق رسمي من تركيا بشأن وجود قيادات وأموال لنظام البشير على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.