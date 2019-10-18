عاجل.. تركيا تعلن تعليق العدوان على سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تعليق العملية العسكرية في سوريا.
يأتي ذلك بعد إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن الولايات المتحدة وتركيا وافقت على إنهاء عدوانها في شمال سوريا بشكل تام، خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.
وقال بنس إن العملية التركية "ستتوقف بشكل تام بعد انتهاء" الانسحاب خلال هذه المدة، وذلك بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرت أكثر من 4 ساعات.
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